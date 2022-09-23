Требуется доработка интернет-магазина на платформе Shopify. Необходимо настроить оплату для российского сайта, исправить обработку заказов, чтобы они попадали в CMS, а не на почту. Также требуется настройка веб-аналитики и интеграция с рекламными кабинетами. Проведение мониторинга для улучшения работы CMS. Потребуется разъяснение текущих процессов.