Отрисовать мобильную версию макета

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки104 просмотра

оставляйте ваш телеграм 

3 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

ChumakAndrew
22 года
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$4
2 дня
Escrow
Хорошая работа как всегда, еще не раз обращусь!
В очередной раз отлично поработали. Спасибо! С радостью возьмусь за новое задание.

Заявки фрилансеров

Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
ChumakAndrew
22 года
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта на шаблоне opencart

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе OpenCart с использованием шаблонного дизайна. Необходимо установить и настроить все функции, а также интегрировать с 1С для учета и управления товарами. Подробная проработка функционала и удобного интерфейса для пользователей.

    Opencart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка магазина на Shopify

    Требуется доработка интернет-магазина на платформе Shopify. Необходимо настроить оплату для российского сайта, исправить обработку заказов, чтобы они попадали в CMS, а не на почту. Также требуется настройка веб-аналитики и интеграция с рекламными кабинетами. Проведение мониторинга для улучшения работы CMS. Потребуется разъяснение текущих процессов.

    Shopify
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробка інтернет-магазину

    Потрібен інтернет-магазин для продажу виробів з архітектурного бетону. Вимагається стильний дизайн, інтуїтивно зрозуміле меню та підтримка трьох мов. Сайт повинен містити розділи: Головна, Про компанію, Каталог, Новини, Відгуки, Доставка, Оплата, Акції, Контакти. Необхідний функціонал: пошук, програма знижок, реєстрація, онлайн-консультант, підписка на розсилку, швидке замовлення без реєстрації, зручний фільтр товарів.

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работы по сайту на opencart

    Необходимо восстановить корректную работу интернет-магазина на OpenCart после взлома. Задача включает устранение всех проблем и обеспечение стабильной работы сайта. Оплата производится в гривнах на карту или через WebMoney WMZ.

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Для OpenCart 3.0.2 Диз. главной, категорий, карт. тов, установка модул

    Необхідно внести зміни в дизайн головної сторінки, категорій та картки товару на OpenCart 3.0.2.0, використовуючи шаблон NeoSeo FireStore v1.4. Потрібно встановити та налаштувати декілька модулів для картки товарів, таких як оплата, кредити, зв'язок та відгуки. Оплата робіт враховує складність і витрачений час.

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведение магазина на prom.ua, оптимизация ключевых слов

    $100

    Задача включает оптимизацию товаров интернет-магазина partizan-arsenal.prom.ua для повышения видимости и увеличения заявок. Необходимо прописать ключевые слова, изменить заголовки, фото и описания. Опыт в развитии магазинов на prom.ua и знание темы милитари приветствуются для корректного подбора ключевых слов и категорий.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать корзину на OpenCart 3

    $50

    Требуется доработка корзины интернет-магазина на OpenCart 3. Необходимо настроить модули доставки на Simple, добавить маску для полей номеров телефона и другие улучшения. Ищем специалиста, знакомого с OpenCart 3.

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка админ части на opencart 2.1

    Требуется доработка админ части на OpenCart 2.1 для интеграции модуля Admin Quick Edit PRO с модулем комплектов. Задача заключается в том, чтобы улучшить функциональность добавления серий товаров, устранив неудобства, возникающие при использовании текущих решений. Необходимо обеспечить корректную работу кнопки добавления серий в редакторе без перенаправления на дефолтный список товаров.

    AJAXOpencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Синхронизация поставщика и магазина shopify

    Требуется специалист для синхронизации товаров из кабинета поставщика в магазин Shopify. Необходимо ежедневно обновлять количество товаров на складе с использованием API и документации. Ищем опытного фрилансера, способного развивать и поддерживать проект на постоянной основе.

    Shopify
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад