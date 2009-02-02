Перевод сайта на Битрикс + интернет-магазин

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок482 просмотра
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Здесь приведено краткое ТЗ.

Полное ТЗ высылается фрилансерам с отзывами и портфолио по запросу.

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Краткое ТЗ

Нужно перевести простой пятистраничный сайт на Битрикс, добавив к нему интернет магазин со следующими доработками:

1) Генерация договоров, отслеживание заключения договоров

Магазин продает не только товары, но и услуги, перед покупкой которых необходимо получить отсканированный подписанный договор от клиента.

Договор заключается один раз, после этого клиент может покупать услуги без заключения договора.

И нужно отследить отправку и получение оригинала договора (мы должны выслать оригинал по почте и клиент должен выслать его по почте).

Т.е. если человек нажимает «купить» для услуги, то ему нужно дать распечатать договор, подписанный с нашей стороны (т.е. на договор добавляется картинка с подписью и печатью), затем при получении отсканированного договора от клиента нужно пометить что отсканированный договор получен.

2) Система скидок – нужно иметь возможность задавать цены в зависимости от объема покупки. Например,

1 штука – 100 рублей

От 2 до 5 штук – по 80 рублей

От 5 до 10 штук – по 60 рублей

3) Печать счетов, договоров, и актов из админки - для каждого покупателя, купившего продукт\услугу банковским переводом, нужно печатать счет, договор и акт без печати и подписи (чтобы нам оригинал сделать, поставив печать и подпись).

Кроме того, нужно сделать:

1) Личный кабинет – где пользователь может редактировать реквизиты компании и контактные данные, смотреть историю и статус заказов

2) Публикацию новостей с поддержкой RSS

3) Нужно сохранить структуру ссылок (url страниц)

15 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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