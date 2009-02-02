Перевод сайта на Битрикс + интернет-магазин

Требуется доработка Интернет-магазина и разработка нового Интернет-магазина по структуре схожего с существующим. Импорт прайс-листа, наличия и описаний по товарам из Excel файла. Главные требования: высокий уровень профессионализма и свободное время (!) для выполнения задания в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Здесь приведено краткое ТЗ.
Полное ТЗ высылается фрилансерам с отзывами и портфолио по запросу.
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Краткое ТЗ
Нужно перевести простой пятистраничный сайт на Битрикс, добавив к нему интернет магазин со следующими доработками:
1) Генерация договоров, отслеживание заключения договоров
Магазин продает не только товары, но и услуги, перед покупкой которых необходимо получить отсканированный подписанный договор от клиента.
Договор заключается один раз, после этого клиент может покупать услуги без заключения договора.
И нужно отследить отправку и получение оригинала договора (мы должны выслать оригинал по почте и клиент должен выслать его по почте).
Т.е. если человек нажимает «купить» для услуги, то ему нужно дать распечатать договор, подписанный с нашей стороны (т.е. на договор добавляется картинка с подписью и печатью), затем при получении отсканированного договора от клиента нужно пометить что отсканированный договор получен.
2) Система скидок – нужно иметь возможность задавать цены в зависимости от объема покупки. Например,
1 штука – 100 рублей
От 2 до 5 штук – по 80 рублей
От 5 до 10 штук – по 60 рублей
3) Печать счетов, договоров, и актов из админки - для каждого покупателя, купившего продукт\услугу банковским переводом, нужно печатать счет, договор и акт без печати и подписи (чтобы нам оригинал сделать, поставив печать и подпись).
Кроме того, нужно сделать:
1) Личный кабинет – где пользователь может редактировать реквизиты компании и контактные данные, смотреть историю и статус заказов
2) Публикацию новостей с поддержкой RSS
3) Нужно сохранить структуру ссылок (url страниц)
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