Постершоп

$5000
Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок382 просмотра
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ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ PHP ПРОГРАММИСТ СО ЗНАНИЕМ XTCOMMERCE(OSCOMMERCE) ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТА КРУПНОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПОСТЕРОВ И РЕПРОДУКЦИЙ. РАБОТА В ОФИСЕ И УДАЛЕННО (М.СОКОЛ) ЗНАНИЕ АНГИЙСКОГО ЯЗЫКА. ОПЛАТА 1500 РУБ. В ЧАС . ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 5000 ДОЛЛАРОВ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 МЕСЯЦА

ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСТАВЛЯТЬ ТЕЛЕФОН , MAIL, URL И НЕБОЛЬШОЕ РЕЗЮМЕ

8 905 768-6233

ГАРРИ ХАЖАКЯН

16 лет назад
garush
Гарри 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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