Доработка на Joomla. Настроить .htaccess

$200
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки154 просмотра
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1. Необходимо выполнить .htaccess для исправления отображения url http://www.mysite.ru/component/page,shop.browse/category_id,21/option,com_virtuemart/Itemid,41/ на url нормального вида, без обозначения компонентов и модулей.

Инструкция Joomla лежит здесь: http://joomlaportal.ru/content/view/967/68/

Также необходимо сделать по инструкции "автоматический редирект" с mysite.ru на www.mysite.ru

2. Доработать компoнент virtueMart. Изменить отображение каталога на главной странице, отображение каталога на страницах товара, каталог с товаром при показе содержимого раздела.

В личку напишу сайт. Очень хотелось бы поручить это задание специалисту по Joomla, который работал с этим компонентом, разрабатывал интернет-магазин. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество.

Ваша цена за это задание (если не можете пока опредилить точно, назовите примерную)

Joomla
16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
artwebmaster
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$200
ТЗ было выполнено в полном объеме и качественно, результат превзошел все ожидания. Впечатления от сотрудничества очень приятные. Старается учесть все замечания и вообще очень профессионально работает. Будем сотрудничать далее! Удачи и отличных клиентов!
Отлично написанное ТЗ, задачи ставятся четко и грамотно. Проблем с оплатой не возникло - полностью выполненная работа полностью оплачена! Очень приятно работать с таким заказчиком. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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