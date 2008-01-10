Доработка на Joomla. Настроить .htaccess

1. Необходимо выполнить .htaccess для исправления отображения url http://www.mysite.ru/component/page,shop.browse/category_id,21/option,com_virtuemart/Itemid,41/ на url нормального вида, без обозначения компонентов и модулей.

Инструкция Joomla лежит здесь: http://joomlaportal.ru/content/view/967/68/

Также необходимо сделать по инструкции "автоматический редирект" с mysite.ru на www.mysite.ru

2. Доработать компoнент virtueMart. Изменить отображение каталога на главной странице, отображение каталога на страницах товара, каталог с товаром при показе содержимого раздела.

В личку напишу сайт. Очень хотелось бы поручить это задание специалисту по Joomla, который работал с этим компонентом, разрабатывал интернет-магазин. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество.

Ваша цена за это задание (если не можете пока опредилить точно, назовите примерную)