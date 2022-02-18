Работа с Wordpress

Нужны правки в магазине, тз прикладываю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт https://volga-21.ru
1 Обновление Wordpress и плагинов, без потери данных и работы сайта.
2 Совет по работе и ведению товаро-учёта через плагин (ATUM или Stock Manager, предложить другие варианты ?) Интересует возможность заполнения остатков , поставщиков, цены закупки и статистики по продажам.
3 Сделать «умный» поиск товаров. +Отображение товаров, через поиск, с раздела - артикул.
Сложность в том, что у нас «кастомная» тема с элементором.
4 Страницу оформления заказа упорядочить по «шагам».
Сначала список товаров с иконками кол-во цена, ниже блок Способ доставки, ниже Способ оплаты, ниже данные покупателя с нужными полями в зависимости от способа доставки.
Можем показать пример того как хотим чтобы это выглядело.
5 Отредактировать страницу «спасибо».
Добавить необходимую информацию, сделать крупнее и тд.
6 После оформления заказа, сначала сотрудники магазина собирают заказ, после чего отписываются клиенту. Хотелось бы сделать полу-автоматическую «отбивку» по заказам где будет номер заказа, список товаров с иконками и ценой + информация по доставке и оплате. Клиенты добавляют в заказ или убирают позиции, по этому желательно чтобы письмо можно было формировать и после того как мы редактируем количество и цены или добавляем позиции в заказе.
7 Проверить общее состояние сайта, нынешней работоспособности, настройка при необходимости.
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