Работа с Wordpress

Сайт https://volga-21.ru

1 Обновление Wordpress и плагинов, без потери данных и работы сайта.

2 Совет по работе и ведению товаро-учёта через плагин (ATUM или Stock Manager, предложить другие варианты ?) Интересует возможность заполнения остатков , поставщиков, цены закупки и статистики по продажам.

3 Сделать «умный» поиск товаров. +Отображение товаров, через поиск, с раздела - артикул.

Сложность в том, что у нас «кастомная» тема с элементором.

4 Страницу оформления заказа упорядочить по «шагам».

Сначала список товаров с иконками кол-во цена, ниже блок Способ доставки, ниже Способ оплаты, ниже данные покупателя с нужными полями в зависимости от способа доставки.

Можем показать пример того как хотим чтобы это выглядело.

5 Отредактировать страницу «спасибо».

Добавить необходимую информацию, сделать крупнее и тд.

6 После оформления заказа, сначала сотрудники магазина собирают заказ, после чего отписываются клиенту. Хотелось бы сделать полу-автоматическую «отбивку» по заказам где будет номер заказа, список товаров с иконками и ценой + информация по доставке и оплате. Клиенты добавляют в заказ или убирают позиции, по этому желательно чтобы письмо можно было формировать и после того как мы редактируем количество и цены или добавляем позиции в заказе.

7 Проверить общее состояние сайта, нынешней работоспособности, настройка при необходимости.