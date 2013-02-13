Создание интернет-магазина

Сайт на WebAsyst. Все остальные подробности при личном общении. 1. Добавить на страницу конкретного товара модуль с заголовком «с этим часто покупают». Сделать возможность отображения товара определенной категории при просмотре другой категории (например: при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сделать интернет магазин на основе 1С Битрикс (другие CMS не предлагать) согласно ТЗ
Срок 35-40 дней
Разбиваем задачи поэтапно, расчет по окончанию каждого этапа
В идеале нужен один специалист, но так же может быть несколько людей с разными задачами
Каждый пункт ТЗ обговаривается отдельно, чтоб было точное понимание
Основное требование быть всегда на связи и полная занятость этим проектом, работа урывками недопустима!!!
Называйте оринтировочную стоимость и прошу ссылки на сделанные вами подобные проекты
По окончанию работы при удовлетворении всех требований будет дальнейшая работа, так как это далеко не весь список пожеланий
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