Создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать интернет магазин на основе 1С Битрикс (другие CMS не предлагать) согласно ТЗ

Срок 35-40 дней

Разбиваем задачи поэтапно, расчет по окончанию каждого этапа

В идеале нужен один специалист, но так же может быть несколько людей с разными задачами

Каждый пункт ТЗ обговаривается отдельно, чтоб было точное понимание

Основное требование быть всегда на связи и полная занятость этим проектом, работа урывками недопустима!!!

Называйте оринтировочную стоимость и прошу ссылки на сделанные вами подобные проекты

По окончанию работы при удовлетворении всех требований будет дальнейшая работа, так как это далеко не весь список пожеланий

11 лет назад
CAH
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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