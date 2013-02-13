Создание интернет-магазина

Добрый день!

Необходимо сделать интернет магазин на основе 1С Битрикс (другие CMS не предлагать) согласно ТЗ

Срок 35-40 дней

Разбиваем задачи поэтапно, расчет по окончанию каждого этапа

В идеале нужен один специалист, но так же может быть несколько людей с разными задачами

Каждый пункт ТЗ обговаривается отдельно, чтоб было точное понимание

Основное требование быть всегда на связи и полная занятость этим проектом, работа урывками недопустима!!!

Называйте оринтировочную стоимость и прошу ссылки на сделанные вами подобные проекты

По окончанию работы при удовлетворении всех требований будет дальнейшая работа, так как это далеко не весь список пожеланий