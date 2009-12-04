Создание интернет-магазина. Joomla + Virtuemart

)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1-й этап:
Есть сайт premiros.ru. Сделан на ASP + MSSQL. Надо портировать на joomla. В качестве каталога-магазина virtuemart.
Главную страницу постараться сделать похожей на то, что есть сейчас, в плане шапки и цветов (хотя если есть идеи как улучшить, то можно рассмотреть).
На главной картинками ссылки на другие сайты и разделы каталога: "Строительная техника" (раздел каталога), "Стройматериалы" (ссылка на другой сайт),
"Мотоциклы" (ссылка на другой сайт). Каталог товарами заполнять не надо. Возможно, потребуется поправить flypage.
2-й этап:
Сделать личный кабинет для этого нового сайта. Баланс, пополнение счета, история заказов, распечатка квитанций для оплаты.
В-общем, весь набор интернет-магазина.
3-й этап:
Сделать раздел "Аукцион yahoo". Тут придется посотрудничать с этими ребятами – yahoo.aleado.ru/xml_about... (решение 2).
Они дают перевод категорий и лотов и надо выводить его на своем сайте. Тут же привязать личный кабинет, сделанный на этапе 2.
То есть пользователь системы должен иметь возможность покупать с аукциона яху, отслеживать состояние заказа итд.
Предлагайте сроки и бюджеты
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