Создание интернет-магазина. Joomla + Virtuemart

1-й этап:

Есть сайт premiros.ru. Сделан на ASP + MSSQL. Надо портировать на joomla. В качестве каталога-магазина virtuemart.

Главную страницу постараться сделать похожей на то, что есть сейчас, в плане шапки и цветов (хотя если есть идеи как улучшить, то можно рассмотреть).

На главной картинками ссылки на другие сайты и разделы каталога: "Строительная техника" (раздел каталога), "Стройматериалы" (ссылка на другой сайт),

"Мотоциклы" (ссылка на другой сайт). Каталог товарами заполнять не надо. Возможно, потребуется поправить flypage.

2-й этап:

Сделать личный кабинет для этого нового сайта. Баланс, пополнение счета, история заказов, распечатка квитанций для оплаты.

В-общем, весь набор интернет-магазина.

3-й этап:

Сделать раздел "Аукцион yahoo". Тут придется посотрудничать с этими ребятами – yahoo.aleado.ru/xml_about... (решение 2).

Они дают перевод категорий и лотов и надо выводить его на своем сайте. Тут же привязать личный кабинет, сделанный на этапе 2.

То есть пользователь системы должен иметь возможность покупать с аукциона яху, отслеживать состояние заказа итд.

Предлагайте сроки и бюджеты