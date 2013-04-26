Создание интернет-магазина на Modx

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Завершен1 заявка126 просмотров

Сделать интернет магазин на Modx под ключ.

MODX
12 лет назад
Ssanuch
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$150
5 дней
Сотрудничаем не первый раз, и надеюсь не в последний) С задачей по созданию интернет магазина справился на отлично. По срокам все четко! Работа устроила на все 100%. Как исполнитель - адекватный и честный. Рекомендую всем для сотрудничества.
Не первый раз сотрудничаем и надеюсь не последний. Адекватный заказчик. Понятно и четко излалагет свои мысли. Опалата - сиюминутно) Впечатления от сотрдничества исключительно положительные. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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