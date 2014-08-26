Требуется программист/разработчик для CMS Magento

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок115 просмотров

Требуется программист/разработчик для CMS Magento…

Описание:

Для работы над проектом мульти интернет-магазина необходим грамотный Web разработчик с отличным знанием CMS Magento!

На должность рассматриваются:

- девушки и парни

Требования к кандидату:

- опыт работы с данной cms

- грамотность

- желание работать

- выполнение поставленных задач точно в срок

Основная цель:

Доработка и поддержка уже готового интернет-магазина на CMC Magento, установка модулей, разработка новых модулей, создание новых интернет-магазинов.

Условия работы:

- график работы свободный

- оплата обговаривается индивидуально.

- работа удаленная

«Иногда, подобрать хорошего сотрудника так же сложно, как поймать золотую рыбку...»

Magento
11 лет назад
shopogolikclub
Валерий 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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