Предлагайте цены на разработку прототипа для интернет магазина. Желательно иметь портфолио.
Создать инет магазин, не сложный.
Надо создать интернет магазин на любой более подходящей цмс, простой по управлению.
Онлайн оплата не нужна
Из необходимого:
Корзина
Каталог
Страница с отзывами
Контакты
И приличный визуально приятный дизайн, без излишеств.
Всякие Юкозы и т. п. Не предлагать.
Домен и хостинг уже есть
Нашел шаблон в целом похожий на то что нужно будет сделать, картинка ниже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо перевести шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/50757.html на русский. Все подробности в л/с.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Наша компания очень сейчас заинтересована в открытии своего интернет-магазина. Тематика - ультрамодная бижутерия высокого качества (на данный момент - браслеты модульные). Текущую информацию по стилистике и товарам Вы можете посмотреть по следующим ссылкам: http://vk.com/CharmesClub ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт11 лет назад
Магазин на Битрикс, необходимо создать пересчет цены в карточке товара – указана цена за пару, необходимо конвертировать ее в цену за упаковку.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Создаем Интернет-магазин по продаже моторных масел и другой автохимии. Нужно создать ИМ с таким же функционалом, что и ravenol52.ru. Зарегистрирован домен и хостинг. С Вас минимал дизайн + сайт. Наполнять товарами не ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется интеграция сервиса КупиВкредит с платформой Webasyst Shop-Script 5 Максимальный срок - одна неделяИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо создать сайт для веб студии с админ панелью, идентичный http://www.apelsun.ua/Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо натянуть уникальный PSD-макет - с интеграцией с CMS 1C-Битрикс. Макеты дорабатываются - как только будут готовы - приложу скриншоты. Ждем Ваших заявок!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доработка магазина на 1с битрикс Исправление багов, доработка модулей и прочее. Все тз в личку. Обязательно с опытом работы с 1с битриксИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
http://bambook-store.ru/ 1) сделать бесплатную доставку от определенной суммы. по Москве любым способ доставки, оплата при получении. По РФ по предоплате (Робокасса). И возможность менять эти условия. 2) поменять название кнопки "партнерам" ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад