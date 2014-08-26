Создать инет магазин, не сложный.

Надо создать интернет магазин на любой более подходящей цмс, простой по управлению.

Онлайн оплата не нужна

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И приличный визуально приятный дизайн, без излишеств.

Всякие Юкозы и т. п. Не предлагать.

Домен и хостинг уже есть

Нашел шаблон в целом похожий на то что нужно будет сделать, картинка ниже.