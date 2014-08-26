Нужен интернет-магазин для продажи портативной электроники для охоты и рыбалки.

Основные требования: адаптивный дизайн удобный для посетителей ;простая загрузка прайсов в cms из xls.

Нужна поддержка: акционных товаров,рекомендуемых,быстрый заказ в 1 клик,слайдеры,

Поддержка систем доставки сдэк,транспортных компаний Деловые Линии,Автотрейдинг,ПЭК..

Поддержка систем оплаты наложенным платежом,электронные деньги,карт оплаты VISA,MasterCard.

Хотелось бы : расчет стоимости доставки в карточке товара.

По CMS:

Движки типа Joomla не подходят..

Битрикс не предлагать..(высокие требования к хостингу...на стартапе это не нужно)

Возможны самописные cms...

Вопросы в личку..

P.S. Есть лицензия webasyst shopscript 4 .

Предоплаты не будет..Деньги по факту.. От вас портфолио.

По дизайну: либо Ваши варианты либо скопировать с действующих сайтов конкурентов..