OpenCart - дизайн формы регистрации.

$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки119 просмотров

Приветствую. У меня есть html шаблон красивой формы регистрации. Нужно его натянуть на страницу регистрации моего магазина на OpenCart. Нужно сделать максимально оперативно.

HTMLOpencart
11 лет назад
bubniv
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший, честный клиент, и просто приятный человек. Спасибо, Евгений, за работу, надеюсь ещё поработать с Вами.

Заявки фрилансеров

lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад