Нужен интернет-магазин для продажи портативной электроники для охоты и рыбалки. Основные требования: адаптивный дизайн удобный для посетителей ;простая загрузка прайсов в cms из xls. Нужна поддержка: акционных товаров,рекомендуемых,быстрый заказ в 1 клик,слайдеры, ...
OpenCart - дизайн формы регистрации.
Приветствую. У меня есть html шаблон красивой формы регистрации. Нужно его натянуть на страницу регистрации моего магазина на OpenCart. Нужно сделать максимально оперативно.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Надо создать интернет магазин на любой более подходящей цмс, простой по управлению. Онлайн оплата не нужна Из необходимого: Корзина Каталог Страница с отзывами Контакты И приличный визуально ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Предлагайте цены на разработку прототипа для интернет магазина. Желательно иметь портфолио.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо перевести шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/50757.html на русский. Все подробности в л/с.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Наша компания очень сейчас заинтересована в открытии своего интернет-магазина. Тематика - ультрамодная бижутерия высокого качества (на данный момент - браслеты модульные). Текущую информацию по стилистике и товарам Вы можете посмотреть по следующим ссылкам: http://vk.com/CharmesClub ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт11 лет назад
Магазин на Битрикс, необходимо создать пересчет цены в карточке товара – указана цена за пару, необходимо конвертировать ее в цену за упаковку.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Создаем Интернет-магазин по продаже моторных масел и другой автохимии. Нужно создать ИМ с таким же функционалом, что и ravenol52.ru. Зарегистрирован домен и хостинг. С Вас минимал дизайн + сайт. Наполнять товарами не ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется интеграция сервиса КупиВкредит с платформой Webasyst Shop-Script 5 Максимальный срок - одна неделяИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо создать сайт для веб студии с админ панелью, идентичный http://www.apelsun.ua/Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо натянуть уникальный PSD-макет - с интеграцией с CMS 1C-Битрикс. Макеты дорабатываются - как только будут готовы - приложу скриншоты. Ждем Ваших заявок!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад