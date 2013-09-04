Установка модуля Virtuemart на действующий сайт

Ищу специалиста по PrestaShop CMS Общее описание задач: - занести все категории и описания товаров - правка шаблона оформления # Откликаясь просьба указывать на ваш опыт работы с данной CMS. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача по доработке сайта сайта на Joomla — нужно установить модуль интернет-магазина Virtuemart на уже действующий сайт.
Дизайн страниц — в ключе сайта.
Каталог товаров — 4 уровня вложенности с возможностью добавления подуровней. В каждой категории могут быть разные уровни вложенности.
Наличие интернет магазина подразумевает регистрацию и сохранение данных пользователя.
Поля для формы регистрации, обязательные к заполнению (или шаблонное решение):
1. Имя пользователя
2. логин
3. e-mail
4. пароль
5. подтверждение пароля
Уровни вложенности интернет магазина (или близкое к этому шаблонное решение):
1. Бренд
2. Группа товаров
3. Подгруппа товаров
4. Товар
Поля, отображаемые в Корзине (или шаблонное решение):
1. Картинка выбранного товара
2. Название товара
3. Объем
4. Цена за единицу
5. Количество штук
6. Сумма
7. Редактировать /Удалить
8. Общая сумма
9. Оформить заказ
Отрисованных макетов страниц нет.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется программист для создания сайта интернет-магазина. Дизайн, структура, требования, все есть. Пример http://www.welovefrugi.com Дизайн в AI. В случае успешной реализации данного проекта возможна работа еще по двум проектам. Обязательные требования: - четкое соблюдение сроков, - оперативный контакт mail, skype, мобильный, - базовые навыки ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется программист для создания сайта интернет-магазина. Дизайн, структура, требования, все есть. Пример http://www.welovefrugi.com Дизайн в AI. В случае успешной реализации данного проекта возможна работа еще по двум проектам. Обязательные требования: - четкое соблюдение сроков, - оперативный контакт mail, skype, мобильный, - базовые навыки ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/( фейрворк Yii). ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Добрый день. Необходимо донастроить шаблон интернет-магазина на virtuemart - вывести в необходимом количестве категории, товары. Настроить внешний вид странички товара, поля товара. Сроки - 1 день.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработчик, знакомый с PrestaShop для ее доработки. Суть - будущий магазин будет продавать исключительно электронные товары (коды доступа), как например вот этот - http://gamazavr.ru/. Необходимо "упросить" движок - убрать лишние поля в регистрации, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день сайт стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/(движок Yii). ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
Техническое задание на разработку сайта изложено в прикреплённом файле. Просьба оставлять заявки с указанием стоимости и сроков. А также обязательно портфолио работ.Интернет-магазины20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется прекрутить модуль инет магазина к сайтам на CMS Wordpress и настроить вывод товаров.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется обновить дизайн существующего сайта. Макет дизайна есть(требует некоторой доработки, перенос информации и т.д.)+создание интернет магазина. Дизайн магазина не главное(можно даже 3-5 цветный, фото не будет или одно на категорию). Обязательно позиции магазина должны находиться ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт10 лет назад