Установка модуля Virtuemart на действующий сайт

Задача по доработке сайта сайта на Joomla — нужно установить модуль интернет-магазина Virtuemart на уже действующий сайт.

Дизайн страниц — в ключе сайта.

Каталог товаров — 4 уровня вложенности с возможностью добавления подуровней. В каждой категории могут быть разные уровни вложенности.

Наличие интернет магазина подразумевает регистрацию и сохранение данных пользователя.

Поля для формы регистрации, обязательные к заполнению (или шаблонное решение):

1. Имя пользователя

2. логин

3. e-mail

4. пароль

5. подтверждение пароля

Уровни вложенности интернет магазина (или близкое к этому шаблонное решение):

1. Бренд

2. Группа товаров

3. Подгруппа товаров

4. Товар

Поля, отображаемые в Корзине (или шаблонное решение):

1. Картинка выбранного товара

2. Название товара

3. Объем

4. Цена за единицу

5. Количество штук

6. Сумма

7. Редактировать /Удалить

8. Общая сумма

9. Оформить заказ

Отрисованных макетов страниц нет.