WIX. Донастроить интернет-магазин на wix

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки1382 просмотра
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Нужна консультация... не показываются некоторые товары в категориях товара.

А вообще хотелось бы:

- доделать/переделать дизайн

- сделать нормальные переходы между страницами

- запустить интернет магазин

- продвинуть

- переработать тексты (много всего) надо сократить и оставить самое главное

Пока сайт лежит здесь: www.sistema-ulna.ru

3 года назад
guest_1613475085848
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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