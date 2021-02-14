WIX. Донастроить интернет-магазин на wix

Нужно с нуля разработать интернет-магазин контрольно-измерительного оборудования на OpenCart, с учетом оптимизации и продвижения в Google. Технические параметры, которые нужны по окончанию базовых работ прилагаем в файле на Google Disc: https://drive.google.com/drive/folders/1yUBKxVZBPPpSfcndPR8FEjPo0zD4isQD?usp=sharing По ссылке также приблизительная схема главной ...