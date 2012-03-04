Перенести сайты на другой хостинг

Нужно чтобы вы провели консультацию по настройке dns зоны на vds bind уже поставлен, нужно чтобы по скайпу рассказали что еще нужно доделать чтобы заработали ns1 и ns2 записи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести и настроить сайты на Джумле на другой хостинг.
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