Сделать аудит и настройку сервера VPS

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Завершен6 заявок144 просмотра

После переезда интернет-магазина на Bitrix на vps от timeweb посыпались проблемы:

1) Страницы грузятся слишком долго - в некоторых случаях больше 4 секунд

2) Невозможно провести выгрузку всей номенклатуры из 1С. Обычно до 500 товаров выгрузка проходит хорошо, в ряде случаев возникает следующая ошибка:

Интерактивный обмен

04.10.2012 16:00:01 Запуск выгрузки товаров

04.10.2012 16:00:14 Завершено формирование файлов выгрузки товаров

Выгружено товаров: 462

предложений: 462

картинок: 0

файлов: 0

В том числе для каталога Основной каталог товаров:

товаров: 462

предложений: 462

картинок: 0

файлов: 0

04.10.2012 16:03:49 Выгрузка на сайт завершилась с ошибками.

Не удалось получить данные с сервера. Проверьте правильность адреса сервера, порт, имя пользователя и пароль,

а также настройки подключения к Интернет.

Произошла ошибка:

import.xml: Произошла ошибка на стороне сервера. Получен неизвестный статус импорта.

Ответ сервера:

Service is temporarily unavailable

Service is temporarily unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

04.10.2012 16:03:49 Завершена выгрузка товаров

13 лет назад
berserge
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
13 лет назад
$100
2 дня
Великолепно справился с задачей переноса Bitrix на новый сервер, смог решить давнюю проблему с синхронизацией с 1С, теперь все работает как часы. Не было простоя сайта ни минуты, ни один заказ не продублировался во время переноса dns. Большое спасибо за работу.
Осталось исключительно положительное впечатление от работы с Сергеем! Четкое задание, своевременная оплата, доброжелательность. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
13 лет назад

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