Зерагались на hetzner.de. CentOS 6.3 + Plesk Домен есть. У программиста готов тестовый сервер. Нам надо его перенести на hetzner. Не можем понять что где прописывать. Нужна помощь.
Сделать аудит и настройку сервера VPS
После переезда интернет-магазина на Bitrix на vps от timeweb посыпались проблемы:
1) Страницы грузятся слишком долго - в некоторых случаях больше 4 секунд
2) Невозможно провести выгрузку всей номенклатуры из 1С. Обычно до 500 товаров выгрузка проходит хорошо, в ряде случаев возникает следующая ошибка:
Интерактивный обмен
04.10.2012 16:00:01 Запуск выгрузки товаров
04.10.2012 16:00:14 Завершено формирование файлов выгрузки товаров
Выгружено товаров: 462
предложений: 462
картинок: 0
файлов: 0
В том числе для каталога Основной каталог товаров:
товаров: 462
предложений: 462
картинок: 0
файлов: 0
04.10.2012 16:03:49 Выгрузка на сайт завершилась с ошибками.
Не удалось получить данные с сервера. Проверьте правильность адреса сервера, порт, имя пользователя и пароль,
а также настройки подключения к Интернет.
Произошла ошибка:
import.xml: Произошла ошибка на стороне сервера. Получен неизвестный статус импорта.
Ответ сервера:
Service is temporarily unavailable
Service is temporarily unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
04.10.2012 16:03:49 Завершена выгрузка товаров
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