Директ для сайта автошколы

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Завершен1 заявка99 просмотров

РК примерно на 500 объявлений.

10 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$60
3 дня
Уже не в первый раз Андрей оперативно и грамотно делает для меня компанию в Директе. Грамотный специалист и приятный человек, рекомендую.
Не первый раз сотрудничаем. Павел отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад

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