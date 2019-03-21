Импорт компаний Я.Директ через коммандер и внести правки, 10 шт.

Добрый день.

Задание и цена за 10 аккаунтов. В случае правильного и быстрого выполнения работы гарантирую ещё переносы, около 200 шт.

Предоставляется файлы импорта с данными компаний *.csv, ссылка для отчета в гугл таблицах, подробная инструкция по работе.

Вкратце

1. Зарегистрировать яндекс почту без телефона по капче. Внести данные в таблицу

2. Проимпортировать через файл нужный файл.

3. Создать визитку, изменить дневные лимиты, ещё несколько мелких правок.

4. Сохранить, отправить черновиками на сервер.

Подробную инструкцию вышлю для ознакомления перед началом работы заинтересовавшимся кандидатам. При отклике на работу писать "С заданием ознакомлен.", иначе можете не получить от меня ответа.

В рублях цена - 1000р 10 аккаунтов.