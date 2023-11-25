Метки на картах

$1
Контекстная рекламаОткрыт5 заявок21 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется исполнитель для оставления меток на народных яндекс картах, вся информация будет предоставлена в ТЗ, оплата: 50р. - за метку прошедшую модерацию.

Оплата только в рублях и только на Российские карты.

11 дней назад
Екатерина
Россия
11 дней в сервисе
Была
10 часов назад
Заявки фрилансеров
Олег
23 года
2 дня в сервисе
Был
2 дня назад
2 дня назад
Елизавета
18 лет
4 дня в сервисе
Была
3 дня назад
3 дня назад
Максим
18 лет
18 дней в сервисе
Был
3 часа назад
6 дней назад
Оксана
27 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
11 дней назад
Олег
19 лет
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
1 отзыв
11 дней назад