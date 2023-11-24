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Контекстная рекламаОткрыт2 заявки20 просмотров
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Кейс - реклама ЯД + ВК - CRM системы для автобизнеса

Создать контекстную рекламу ЯД для продажи автомобилей. Будет список автомобилей под которые создать объявления. География продаж Россия.

19 дней назад
Сергей
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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Владимир
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15 дней в сервисе
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Роман
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6 лет в сервисе
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19 дней назад