Tripadvisor для бизнеса

Здравствуйте. Требуется настроить рекламу Яндекс Директ для сайта https://zodiak.by/ Жду информацию об опыте, сроках и стоимости работ
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требуется заполнить и настроить Tripadvisor страница Бара
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