Провести кампанию интернет-маркетинга

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка234 просмотра

Необходимо выполнить ряд работ для группы сайтов финансовой тематики:

- собрать семантическое ядро;

- провести аудиты SEO и юзабилити;

- вести рекламные кампании в Яндекс.Директ

11 лет назад
iVengo24
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад
$11000
100 дней
Ответственный, иннициативный, грамотный специалист с четким пониманием работы в команде.
Очень хороший заказчик, четкая постановка задачи, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад