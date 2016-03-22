Рекламная кампания для бюро переводов

Здравствуйте!

Нужна рекламная компания для бюро переводов! Сайт www.neolingvo.ru

Нужно сделать до среды – 22.03.2016

Уже сделали под заказ несколько рекламных компаний,но они показали отрицательные результаты...

гостевой доступ к директу и метрике:

логин: neolingvoguest

пароль: qwert12345

Был проведён аудит рекламных компаний. Он в приложении.

Компании нужно сделать под яндекс директ и google adwords. Скорее всего это будет одна компания и там и там.

По России – письменные переводы,

По Москве – устные и нотариальные переводы, апостиль.

Семантическое ядро под SEO есть,

Нужны рекомендации, что поправить на сайте под рекламную компанию, если необходимо.

Пожалуйста напишите ваши предложения и цены.

Будем рады сотрудничеству!