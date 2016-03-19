Получить 4 оплаченных лидов - эзотерическая тематика

Необходмо получить 4 оплаченных заявок (лидов), либо 20 заявок.Тематика: эзотерическая (консультации по Скайп),есть большой спрос в данном направлении и он несезонный, Целевая аудитория: женщины (70%) 22-45 лет или мужчины 27-50 лет (30%)В основном из крупных городов (более 500 тыс. жителей) (75%)Есть профессиональный адаптивный лендинг (скопируем его Вам для учета заявок).При успешном сотрудничестве готовы работать дальше - наша потребность - 200 оплаченных лидов в месяц.Методы привлечения лидов любые, кроме спама и откровенно чёрных методов.