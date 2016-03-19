Сем. ядро под директ

Нужно собрать максимально полное семантическое ядро под рекламу в Я.Директ

сайт sigma-med.ru

Тут список ассортимента который надо проработать.

Простыни одноразовые

Дезинфицирующие средства (все)

Шприцы

Системы переливания крови

Иглы

Перчатки (особенно нитриловые)

Наматрасники

Клеёнки

Емкости и пакеты для стерилизации и дезинфекции (особенно крафт-пакеты и КДС контейнеры)

Емкости и пакеты для утилизации медицинских отходов (все)

Измерительные приборы, кроме гигрометров и термометров для холодильников.

Журналы

Продукция Дельтасепт

Гинекология (особенно наборы)

Шапочки - Бахилы – Тапочки – Салфетки (на одном уровне)

Тестеры и индикаторы

Все для солярия

Аптечки

Резиновые изделия

Пипетки, шпатели, зонды

Жидкое мыло

Гель для УЗИ

Мебель

Товары для детей

Инструменты

Хозтовары

Пробирки

Средства косметологии

Эковер

Обувь

Посуда

Постельное белье

Ингаляторы