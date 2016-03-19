Закажу лидогенерацию по всем услугам сайта http://vk.cc/4V7osE Регион: Киев и Киевская обл. Оплата - после каждого переданного лида на Веб-мани либо Яндекс-деньги. Можно делать лидогенерацию как на нашем сайте (Метрику расшариваем, разрешаем ставить ...
Сем. ядро под директ
Нужно собрать максимально полное семантическое ядро под рекламу в Я.Директ
сайт sigma-med.ru
Тут список ассортимента который надо проработать.
Простыни одноразовые
Дезинфицирующие средства (все)
Шприцы
Системы переливания крови
Иглы
Перчатки (особенно нитриловые)
Наматрасники
Клеёнки
Емкости и пакеты для стерилизации и дезинфекции (особенно крафт-пакеты и КДС контейнеры)
Емкости и пакеты для утилизации медицинских отходов (все)
Измерительные приборы, кроме гигрометров и термометров для холодильников.
Журналы
Продукция Дельтасепт
Гинекология (особенно наборы)
Шапочки - Бахилы – Тапочки – Салфетки (на одном уровне)
Тестеры и индикаторы
Все для солярия
Аптечки
Резиновые изделия
Пипетки, шпатели, зонды
Жидкое мыло
Гель для УЗИ
Мебель
Товары для детей
Инструменты
Хозтовары
Пробирки
Средства косметологии
Эковер
Обувь
Посуда
Постельное белье
Ингаляторы
Заявки фрилансеров
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