Рекламная компания на определенные регионы России в яндекс директ

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Закрыт1 заявка64 просмотра

ДОбрый день!

Нужно рекламная компания на определенные регионы России  в яндекс директ ( 10 городов):

баннеры и контекстная реклама

Есть готовые ключи "теплые слова", целевые" слова и "минус" слова и инструкция от нашего айти админа

По ним можно запустить все

Если готовые тексты и фотографии 

Сколько у вас будет стоить это все запустить

4 года назад
premiere_mag
Лина 
54 года
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад
62 отзыва
4 года назад