ДОбрый день!

Нужно рекламная компания на определенные регионы России в яндекс директ ( 10 городов):

баннеры и контекстная реклама

Есть готовые ключи "теплые слова", целевые" слова и "минус" слова и инструкция от нашего айти админа

По ним можно запустить все

Если готовые тексты и фотографии

Сколько у вас будет стоить это все запустить