Создать РК В директе

Контекстная рекламаЗавершен1 заявка138 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать эффективную РК для сайта сувениров и подарков http://egidius.ru/

РК с нуля и на долгосрочную перспективу в плане сотрудничества.

Необходим качественный подход т.е. не просто создание и слив бюджета, а ведение данной компании!

Работа на результат! 

Т.е. аналитика, работа со ставками, снижение цены за клик и т.д и т.п. Оценку эффективности обсудим.

Оплата как удобно!

Просьба обращаться специалистам с соответствующим опытом и с конкретными предложениями или вопросами!

Откликаясь на заявку пишите конкретно Ваши условия и предложения!!!

7 лет назад
joker2384
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
wyatkin7
Игорь 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
4 дня
Остался доволен выполнением заказа. Всё было чётко и в сроки согласованного тех задания. На все вопросы были получены ответы. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Рекомендую к сотрудничеству. Отличный Директолог
Приятный в общении, четко ставит задачи. Советую всем такого заказчика!
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