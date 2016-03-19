Яндекс директ

Есть готовая рекламная кампания в ГЭ для строительной компании (застройщик). Более 1000 ключевиков.. Проблемы: показов мало, кликов мало, бюджет съедается. Клиент недоволен. Задача: проанализировать и настроить РК в GAdW. Если работа будет ...