2 статьи о казино срочно

КопирайтингЗакрыт8 заявок203 просмотра
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Нужно написать две статьи о казино с ключевыми словами, соблюдая показатели сео.

Есть план и источники (то есть нужен качественный рерайт). Строго без "воды", пишем по сути. Подробности в переписке.

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5 лет назад
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад