Поиск копирайтера - СТО концерна VAG

КопирайтингЗакрыт9 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые исполнители.

Ищу человека с опытом в написании текстов коммерческих страниц услуг по ремонту и обслуживанию авто. В прикрепленных файлах структура сайта и примерный список страниц, которые нужно заполнить, порядка 100 штук на первом этапе.

Кратко по требованиям:

Использования ключевых и тематических слов по списку.

Написание текстовых блоков с учетом макета страницы-лэндинга

Учет процента вхождений слов по тексту

Объем ~2000-3000

Уникальность по Адвего от 90%

Жду ваших предложений и примеров работ.

5 лет назад
artemenko2a
Андрей 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад