Новости и статьи для сайта (срочно) !!!

- Написать 18 страниц (описания банков, уникализация текстов с официальных сайтов банков) - 60р/1000

- Написать 25 новостей для сайта (произвольное тз, без ключей и прочего, скину направления для поиска - это всякие категории РБК и тд и тп) - 60р/1000

- Написать 5 статей (тут более вдумчиво, должны быть качественные тексты, будут ключи и конкретные темы) - 80р/1000

Оплату могу скинуть частями, либо под кодом протекции вебмани полностью всю сумму, а по завершению - скинуть код