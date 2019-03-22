Написание текстов на сайт

КопирайтингЗакрыт15 заявок200 просмотров
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Интересует написание 15-20 информационных (не продающих) текстов на сайт по производству металлоконструкций по 1500-2500 знаков с пробелами. Интересует стоимость и срок исполнения. Желательно портфолио по данной тематике.

5 лет назад
guest_15535032921514
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$25
5 дней
WMZ
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