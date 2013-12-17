80 статей по 2000 символов

Необходимо написать 80 статей различной тематики.

Стоимость - 1 доллар за 1000 ЗБП (2 доллара за 1 статью).

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Условия сотрудничества:

1. Количество статей - 80 штук;

2. Объем статей — 2000 — 2100 знаков без пробелов (название статьи не считать);

3. Объем исходников может разниться от 2000 символов до 4000. Необходимо все тексты привести к размеру 2000 — 2100 знаков без пробелов;

4. Текст грамотный, без ошибок, все статьи проверяются корректором и возвращаются на доработку;

5. Статьи нужно высылать паками, а не все сразу в вечер последнего дня;

6. Уникальность текста по Адвего — 92–100% (шингл 5, фраза 6);

7. Срок сдачи последнего пакета работ - 09.12.2013 - до 15-00 по МСК.

Исходники статей находятся в прикрепленном файле