80 статей по 2000 символов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка133 просмотра

Необходимо написать 80 статей различной тематики.

Стоимость - 1 доллар за 1000 ЗБП (2 доллара за 1 статью).

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Условия сотрудничества:

1. Количество статей - 80 штук;

2. Объем статей — 2000 — 2100 знаков без пробелов (название статьи не считать);

3. Объем исходников может разниться от 2000 символов до 4000. Необходимо все тексты привести к размеру 2000 — 2100 знаков без пробелов;

4. Текст грамотный, без ошибок, все статьи проверяются корректором и возвращаются на доработку;

5. Статьи нужно высылать паками, а не все сразу в вечер последнего дня;

6. Уникальность текста по Адвего — 92–100% (шингл 5, фраза 6);

7. Срок сдачи последнего пакета работ - 09.12.2013 - до 15-00 по МСК.

Исходники статей находятся в прикрепленном файле

11 лет назад
alan_spacer
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kirillrow
Кирилл 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$160
6 дней
Кирилл отлично справился с задачей. Рекомендую.
Алексей, отличный заказчик. С ним комфортно и приятно работать. Реагирует на пожелания касательно рабочего процесса. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

kirillrow
Кирилл 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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