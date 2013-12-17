Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в Форекс тематике. Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители. ...
80 статей по 2000 символов
Необходимо написать 80 статей различной тематики.
Стоимость - 1 доллар за 1000 ЗБП (2 доллара за 1 статью).
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Условия сотрудничества:
1. Количество статей - 80 штук;
2. Объем статей — 2000 — 2100 знаков без пробелов (название статьи не считать);
3. Объем исходников может разниться от 2000 символов до 4000. Необходимо все тексты привести к размеру 2000 — 2100 знаков без пробелов;
4. Текст грамотный, без ошибок, все статьи проверяются корректором и возвращаются на доработку;
5. Статьи нужно высылать паками, а не все сразу в вечер последнего дня;
6. Уникальность текста по Адвего — 92–100% (шингл 5, фраза 6);
7. Срок сдачи последнего пакета работ - 09.12.2013 - до 15-00 по МСК.
Исходники статей находятся в прикрепленном файле
Выбранный исполнитель
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