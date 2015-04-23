Маркетинговый текст для раздела «О компании»

Инжиниринговая компания приглашает Вас к долгосрочному сотрудничеству.

Наше сотрудничество начинается с написания продающего текста для раздела «О компании»:)

Прилагаем ссылку того, что мы имеем http://mfarm.ru/node/2 , и того, что приблизительно мы ожидаем http://inoxpharm.ru/o-kompanii.

Хотелось бы добиться столь же «зомбирующего» текста о нашей компании, с несколькими, может, похожими подзаголовками.

Необходимый объем 3000–5000 зн.

Можно превысить объем, главное, чтобы текст был уникален, в информационном стиле, лишенном канцелярита и лишних слов. Справиться нужно до 20 апреля. Предоплата 3500 рублей.