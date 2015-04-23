Маркетинговый текст для раздела «О компании»

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Завершен1 заявка220 просмотров

Инжиниринговая компания приглашает Вас к долгосрочному сотрудничеству.

Наше сотрудничество начинается с написания продающего текста для раздела «О компании»:)

Прилагаем ссылку того, что мы имеем http://mfarm.ru/node/2 , и того, что приблизительно мы ожидаем http://inoxpharm.ru/o-kompanii.

Хотелось бы добиться столь же «зомбирующего» текста о нашей компании, с несколькими, может, похожими подзаголовками.

Необходимый объем 3000–5000 зн.

Можно превысить объем, главное, чтобы текст был уникален, в информационном стиле, лишенном канцелярита и лишних слов. Справиться нужно до 20 апреля. Предоплата 3500 рублей.

Node.js
10 лет назад
Katyacosmic
Екатерина 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$70
7 дней
Перед Екатериной была поставлена задача написать продающий текст о компании. Екатерина была всегда на связи. Она быстро и довольно неплохо вникла в незнакомую ей тему, правильно применила в тексте специфические термины. Не дотошна и не зануда, как говорит о себе. Вопросы присылала всего пару раз, не глупые и по существу. Уже судя по ним я понимала, что с этим исполнителем я не потеряю время напрасно. Выражаю огромную благодарность Екатерине за то, что она не побоялась погрузиться в столь непростую узкую специализацию, за старательно выполненную работу и оправданные ожидания! Будем сотрудничать еще!
Екатерина очень мила в общении, всегда на связи и всячески способствует выполнению работы. Изначально были поставлены реальные сроки выполнения заказа, оговорены все детали и внесена предоплата. Ответы на все свои вопросы я получала довольно быстро. Работать в такой обстановке чрезвычайно комфортно. Очень приятно, что Екатерина прислушалась к моим рекомендациям: добавила на сайте перелинковку и приложила для наглядности сертификаты. Екатерина, спасибо Вам за очень сложный, но не менее интересный заказ :) До встречи в новых проектах!

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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