Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется: 1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников). 2) Размещение текстов на WordPress сайте. ...
Написать статью. Тематика чистка ковров, уборка дома
Можно на любую приближенную тему, дом, быт, уборка, здоровье.
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