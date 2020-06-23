Здравица ТЗ на Товары

$61
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка171 просмотр

ТЗ в прикрепленном файле

5 лет назад
vparhomenkopro
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$60
2 дня
Хорошая работа, как и ранее. Продолжаем сотрудничество
В очередной раз приятно работать)

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад