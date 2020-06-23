Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется: 1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников). 2) Размещение текстов на WordPress сайте. ...
Здравица ТЗ на Товары
ТЗ в прикрепленном файле
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