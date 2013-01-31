написать тексты на тематику "спецодежда и СИЗ".

Здравствуйте. Нужен качественный копирайт, тематика обои на рабочий стол, а именно копирайт нужен для разделов сайта. Необходимо в каждом разделе написать статью в размере 1к символов, можно чуть больше, но не меньше. Разделов около 40, при грамотном ...