Написать тексты на тематику спецодежда и СИЗ

КопирайтингЗавершен1 заявка124 просмотра
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написать тексты на тематику "спецодежда и СИЗ".

40000 сбп. ТЗ представлю.

11 лет назад
antonKramchuk
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Очень доволен сотрудничеством! Человек что называется "в теме", не задает лишних вопросов, не отнимает рабочее время у меня и пишет на 10 баллов. Умница!
И в очередной раз взаимовыгодное сотрудничество. Все отлично, как обычно. Спасибо!
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