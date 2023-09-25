Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен10 заявок32 просмотра
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. У разі необхідності допоможу з перекладом. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
nastya_nastya09
Анастасія 
18 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Анастасія вже не перший раз виконує замовлення, всім задоволена
Дякую