Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен25 заявок92 просмотра
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

месяц назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Embri0NE
Николай 
18 летУкраина
год в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$1
1 день
UAH
Добре виконана робота
оплата вовремя
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