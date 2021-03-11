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Обзор кофемашины: De'Longhi 15 bar Pump Espresso and Cappuccino Maker
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Вся информация в ТЗ. Бюджет: 300 руб - обзор 3000 збп
Можете использовать эту информацию (она собрана из отзывов этой модели кофемашины):
Первое, что можносказать -эта кофемашина УДИВИТЕЛЬНАЯ по цене. Да, её можно отнести к машинам начального уровня,она не такая «навороченная» и сделана в основном из пластика и не имеет
автоматических настроек для размеров чашек и т.д. Но другие модели, более высокого уровня, дороже.Эта машина очень проста в управлении и использовании. Вы сможете приготовить
идеальный латте с первой попытки, даже не имея до этого опыта эксплуатации
кофемашины эспрессо. В инструкции говорится, что перед использованием
необходимо дать ей нагреться в течение 15 минут, мы можем подтвердить, что
эспрессо получается гораздо лучше, если вы дадите кофеварке прогреться. В
комплект машины входит пластиковая трамбовка для кофейной гущи и три вставки
для портафильтра, позволяющие сделать объём и крепость напитка на ваш вкус. В
некоторых отзывах люди пишут, что получается горький кофе, это возможно, хотя
вкусы у всех разные и трудно угодить всем. Мы тоже считаем, что эспрессо должен быть«сладкой» чашкой кофе. Но тут очень важно, какой сорт кофе вы используете,
степень его прожарки и помола. Используйте зёрна средней обжарки, смесь из арабики и робусты (нужнаробуста, чтобы получить отличную пенку), лучше всего покупать целые бобы и
измельчать их самостоятельно (используйте мельницу, а не лопастную кофемолку, OXO Brew Conical Burr Coffee Grinder - отличная мельницу за 100 долларов на Amazon). Для эспрессо подойдёт мелкий помол. Лучший зерновой кофе, по нашему мнению -это Lavazza Gran espresso, продаваемый на Amazon. Нетничего сложного - качественные зерна имеют решающее значение, независимо от
того, какую кофемашину вы используете. Покупайте молотый кофе, если считаете
приобретение дорогой кофемолки роскошью. Резервуар для воды в De'Longhi позволяет приготовить несколько чашек эспрессоперед его повторным наполнением, кроме того он легко снимается или вы можете
добавить в него воды с помощью чашки (проще и быстрее). Мы рекомендуем использовать фильтрованнуюили бутилированную воду, чтобы качество напитка было идеальным, а обслуживание
аппарата - очистка от накипи, были не частым занятием. Ручной вспениватель прекрасно справляетсяс процессом смешивания пара и молока, создавая для напитков густую сливочную
пену с равномерной текстурой - именно так, как вам понравится. Возможно он
коротковат и поэтому не подойдёт для больших чашек, но у вас есть возможность
подобрать подходящую чашку из нержавеющей стали, которые в ассортименте
представлены на Amazon.Верхняя часть машины используется для предварительного подогрева чашек, что
удобно, чашка, а значит и кофе, дольше остаётся горячим. Есть замечания, что
машина при работе сильно вибрирует, но, наверное, не больше чем другие. Уборка
машины довольно простая и легкая. Съемные: резервуар для воды и поддон для
сбора капель, упрощают очистку, а детали можно мыть в посудомоечной машине.
Паровой манипулятор ипортафильтр тожеотлично очищается без лишних хлопот. Думаем, вам потребуется немного времени наосвоение этого простого устройства, до того, как вы получите идеальную чашку
эспрессо или капучино. Нет причин тратить несколько сотен долларов на кофемашину,
если аппарат за 100 долларов будет работать так же хорошо. Кстати, потребители
в отзывах оценивают De'Longhi Pump Espresso and Cappuccino Maker как «Лучшую покупку».
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