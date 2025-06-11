Ищем редактора со своими авторами (1-3 авторов).



Ниша

Приборы учета: счетчики электроэнергии, газа и воды.



Обязанности:

-Составление плана статьи для автора в TZMonster (семантику предоставим)

-Финальное редактирование текстов за авторами

-Оформление статей, карточек товаров на сайты Wordpress: метатеги, картинки, таблицы, списки и тд



Знания, опыт:

1. Базовые знания SEO: общее понимание как это работает, опыт работы с ключами в тексте.

2. Способность правильно изъяснятся, без употребления неуместных для текста на бизнес-сайтах оборотов и слов. Без орфографических, грамматических и логических ошибок.

3. Опыт работы редактором: общение с авторами, постановка задач, приемка текстов, редактирование, оформление.

4. Знание Wordpress.



Полная или частичная занятость.

График свободный.

Оплата за тексты: 250р (или по курсу usd) / 1000збп.

План статьи: 100-200 руб. (или по курсу usd) / за карточку товара - инфо статью

Оформление на сайт: 200-300 руб. (или по курсу usd) / за карточку товара - инфо статью

Оплата: понедельно или постатейно.