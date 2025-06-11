Редактор с авторами

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Открытнет заявок8 просмотров

Ищем редактора со своими авторами (1-3 авторов).

Ниша

Приборы учета: счетчики электроэнергии, газа и воды.

Обязанности:
-Составление плана статьи для автора в TZMonster (семантику предоставим)

-Финальное редактирование текстов за авторами

-Оформление статей, карточек товаров на сайты Wordpress: метатеги, картинки, таблицы, списки и тд


Знания, опыт:
1. Базовые знания SEO: общее понимание как это работает, опыт работы с ключами в тексте.

2. Способность правильно изъяснятся, без употребления неуместных для текста на бизнес-сайтах оборотов и слов. Без орфографических, грамматических и логических ошибок.

3. Опыт работы редактором: общение с авторами, постановка задач, приемка текстов, редактирование, оформление.

4. Знание Wordpress.


Полная или частичная занятость.
График свободный.

Оплата за тексты: 250р (или по курсу usd) / 1000збп.
План статьи: 100-200 руб. (или по курсу usd) / за карточку товара - инфо статью
Оформление на сайт: 200-300 руб. (или по курсу usd) / за карточку товара - инфо статью
Оплата: понедельно или постатейно.

Написание статейНаполнение сайтовРедактирование текстов
2 дня назад
Максим
 
52 года
2 года в сервисе
Был
2 часа назад

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