Требуется написание текстов на строительную тематику и размещение краунд ссылок. Необходимо выбрать площадки через коллоборатор (аккаунт имеется) и предложить цену за каждое действие.
Редактор с авторами
Ищем редактора со своими авторами (1-3 авторов).
Ниша
Приборы учета: счетчики электроэнергии, газа и воды.
Обязанности:
-Составление плана статьи для автора в TZMonster (семантику предоставим)
-Финальное редактирование текстов за авторами
-Оформление статей, карточек товаров на сайты Wordpress: метатеги, картинки, таблицы, списки и тд
Знания, опыт:
1. Базовые знания SEO: общее понимание как это работает, опыт работы с ключами в тексте.
2. Способность правильно изъяснятся, без употребления неуместных для текста на бизнес-сайтах оборотов и слов. Без орфографических, грамматических и логических ошибок.
3. Опыт работы редактором: общение с авторами, постановка задач, приемка текстов, редактирование, оформление.
4. Знание Wordpress.
Полная или частичная занятость.
График свободный.
Оплата за тексты: 250р (или по курсу usd) / 1000збп.
План статьи: 100-200 руб. (или по курсу usd) / за карточку товара - инфо статью
Оформление на сайт: 200-300 руб. (или по курсу usd) / за карточку товара - инфо статью
Оплата: понедельно или постатейно.
Заявки фрилансеров
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