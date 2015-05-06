Рерайт 28 тыс. знаков на укр. языке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка95 просмотров

рерайт на укр. языке 28 тыс. знаков.

15 грн./1000 знаков. Вот ссылка на исходник: https://yadi.sk/i/LUo0XXdugQmp2

10 лет назад
didur
Роман 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Хороший сговорчивый исполнитель. Работу сделала раньше оговоренных сроков. Рекомендую к сотрудничеству!
С Романом понравилось работать - четко поставил задачу, быстро проверил и произвел оплату. Будем работать и дальше.

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад