Рерайт 28 тыс. знаков на укр. языке

Здравствуйте нужны рерайтеры на украинском языке. Объём текстов довольно большой. Нужно несколько человек для быстрого исполнения. Текст научного направления. (Дистанційна освіта в Україні) Пишите свои цены и возможности по скорости исполнения. (за ...