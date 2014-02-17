Необходимо написать 3 статьи. Не сео,а именно полезную инфорамцию, на любую тему из тематики женская мода среиу сумок Тему можете придумать сами, как будто пишите для своего блога. Например о плюсах минусах кожаных сумок или как выбирать сумку ...
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Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Нужен рерайт/копирайт статей для сайта грузоперевозок с учетом SEO.
Сколько будет стоить сделать рерайт статей с сайта http://www.vezu-gruz.ru/ :
1. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
2. ВСЕ ЛЕВОЕ МЕНЮ:
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Такелажные работы
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Перевозка банкомата
Перевозка пианино
3. СПРАВА НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ:
Наши премущества
15 простых советов
Статьи (10 статей из этого раздела)
Ответы на вопросы
Ночной переезд
Грузоперевозки
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