Рерайт/копирайт статей для сайта грузоперевозок

КопирайтингЗавершен27 заявок291 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Нужен рерайт/копирайт статей для сайта грузоперевозок с учетом SEO.

Сколько будет стоить сделать рерайт статей с сайта http://www.vezu-gruz.ru/ :

1. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

2. ВСЕ ЛЕВОЕ МЕНЮ:

Квартирный переезд

Офисный переезд

Дачный переезд

Услуги грузчиков

Сборка и разборка

Упаковка мебели

Упаковочный материал

Утилизация мебели

Такелажные работы

Перевозка сейфов

Перевозка банкомата

Перевозка пианино

3. СПРАВА НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ:

Наши премущества

15 простых советов

Статьи (10 статей из этого раздела)

Ответы на вопросы

Ночной переезд

Грузоперевозки

Указываете цены и сроки (за одну статью и за все статьи).

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10 лет назад
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$100
10 дней
Отличная работа! Спасибо!
Чудный проект и от общения с Османом сплошной позитив! Приятно, когда человек понимает, чего хочет, и может это донести до исполнителя. В финансовом отношении тоже все прекрасно. Рекомендую - отличный заказчик!
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