Deductor Studio Academic

Требуется выполнить 3 лабораторные работы. Два варианта: 3 и 7 (всего 6 работ). В первой работе необходимо реализовать ассемблерную вставку на C++. Принять во внимание требования к программе, изложенные в прикреплённых файлах. Обязательны как можно более подробные комментарии.
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Файл "Лабораторная работа 2. Очистка..." и архив с таким же названием. Задание в файле, выполнить в среде Deductor.
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