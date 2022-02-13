Лабораторная работа с++ Класс string

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Лабараторная работа c++ с классом string 

Используя лишь один экземпляр класса std::string, методы класса std::string и оператор вывода в поток std::cout запишите свое имя, используя символ ‘*’. Чем больше методов задействовано в алгоритме, тем выше оценка. 11-13 методов на 10ку.

2 года назад
guest_16453837523345
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2 года назад