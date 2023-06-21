Разработка системы авторизации

Необходимо выполнить 2 лабораторные работы (№1 и №3), отправляю файлами методичку.

По №1: все пункты с содержания работы (п.1-11) и индивидуальное задание под номером 2

По №3: все пункты с содержания работы (п.1-8) и индивидуальное задание под номером 2

Подскажите по срокам и стоимости каждой