Разработка системы авторизации

Лабораторные работыЗакрытнет заявок8 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить 2 лабораторные работы (№1 и №3), отправляю файлами методичку.

По №1: все пункты с содержания работы (п.1-11) и индивидуальное задание под номером 2

По №3: все пункты с содержания работы (п.1-8) и индивидуальное задание под номером 2

Подскажите по срокам и стоимости каждой

3 месяца назад
guest_1695883444011
Австралия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям