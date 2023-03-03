3d модель карты для игры Worms Forts

Требуется специалист по грамотной подобрке саженцев для посадки маленькой лесополосы. Климат местности - полупустыня сухих степей с умеренной зимой и сухим жарким летом. Площадь на данный момент порядке 0,5 Га. ...
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Нужно создать ландшафт в стиле карт игры Worms Forts. Карта в эпоху древнего Египта.
3d модель Ландшафта должна пыть с Vertex Paint, Vertex Alpha и тд так как делается для игры 2004 года. Подробнее ещё обсудим.
Ниже примеры.
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