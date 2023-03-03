3d модель карты для игры Worms Forts

$450
Ландшафтный дизайнЗакрытнет заявок18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать ландшафт в стиле карт игры Worms Forts. Карта в эпоху древнего Египта.

3d модель Ландшафта должна пыть с Vertex Paint, Vertex Alpha и тд так как делается для игры 2004 года. Подробнее ещё обсудим.

Ниже примеры.

4 месяца назад
guest_1693832166770
Испания
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям