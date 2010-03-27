Лого для организации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок296 просмотров

Нужно сделать хорошее лого для некоммерческой организации.

--рисовать с нуля птичку и рук.

15 лет назад
webass
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад