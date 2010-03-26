Нужен логотип

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Закрыт10 заявок173 просмотра

Нужен человек с хорошей дизайнерской мыслью длят того чтобы придумать логотип для компании, занимающейся рекламой название компании Advertion Ltd жду ваших предложений

15 лет назад
lermontov-nma
Михаил 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров