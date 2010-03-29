Нужен человек с хорошей дизайнерской мыслью длят того чтобы придумать логотип для компании, занимающейся рекламой название компании Advertion Ltd жду ваших предложений
Логотип веб-сервиса аренды интернет-магазинов
Нужно разработать логотип для сервиса аренды интернет магазинов (SaaS). Желательно, чтобы логотип одинаково хорошо смотрелся как в цвете, так и в ч/б варианте на бумаге.
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