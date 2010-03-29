Логотип веб-сервиса аренды интернет-магазинов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок350 просмотров

Нужно разработать логотип для сервиса аренды интернет магазинов (SaaS). Желательно, чтобы логотип одинаково хорошо смотрелся как в цвете, так и в ч/б варианте на бумаге.

15 лет назад
pycmam
Рустам 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
15 лет назад
$15
2 дня
Хорошее понимание задачи, все быстро и качественно. Работой остался доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Приятный заказчик! Оплата 100%! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
15 лет назад